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Тренер «Спартака» Романов назвал главные тенденции ЧМ-2026, выделив Возинью и Буадди

Тренер «Спартака» Романов назвал главные тенденции ЧМ-2026, выделив Возинью и Буадди
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Тренер московского «Спартака» Вадим Романов выделил основные тенденции чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, а также отметил вратаря сборной Кабо-Верде Возинью и полузащитника Марокко Айюба Буадди.

«Новые рынки, новые футболисты. Всегда хочется найти изюминку, интересно, как футбол развивается в маленьких и экзотических странах, хочется также узнать, насколько они дееспособны. Возинья — пример для подражания и на поле, и вне его. Хорошие вратари многим нужны, в России в том числе. Универсализация футболистов и гибридность схем — тенденции современного футбола. Ротаций на футбольном поле очень много. На любой позиции игроки могут выступить эффективно. И стандарты привлекают всё большее внимание.

Когда у тебя в составе Роналду или Месси, всегда может произойти что‑то неожиданное. Я был уверен, что Аргентина отыграется с 0:2 и дожмёт Египет. Марокканца Буадди я бы сравнил с французом Канте по значимости для игры команды, несмотря на разную антропометрию. И мне вообще очень симпатична сборная Марокко, она очень сильна командой. Уверен, что они дадут бой французам. Матч африканцев с Нидерландами меня убедил, что они могут побороться с Францией», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

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