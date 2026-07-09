«Это одна из лучших команд на турнире». Дешам — о сборной Марокко перед 1/4 финала ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Марокко. Встреча пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 23:00 мск.

«В таких соревнованиях важно быть в хорошей физической форме. Данные, которые мы собираем после матчей, хорошие, даже очень хорошие. У нас было мало времени на подготовку к чемпионату мира, тем более у тех, кто играл в [финале] Лиги чемпионов. Поэтому я подстраиваю каждую тренировку под физическое состояние игроков и не возражаю, если кто-то пропустит одну или две тренировки, если к третьему дню он будет в лучшей форме.

Чем выше поднимаешься в гору, тем сложнее становится задача. Марокко здесь не случайно. Это одна из лучших команд на турнире. Это будет противостояние двух сборных, которые хотят владеть мячом, атаковать и забивать голы», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).