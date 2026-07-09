Романов из «Спартака» сравнил влияние Месси и Роналду на сборные Аргентины и Португалии

Тренер московского «Спартака» Вадим Романов высказался о влиянии форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего Португалии Криштиану Роналду на свои национальные команды, а также оценил роль тренеров в выстраивании атмосферы в коллективе с такими звёздами.

«Месси всё по силам, он может дойти до финала и стать лучшим бомбардиром. Ничего нельзя исключать. А пенальти — это нервы. Даже у него бывают какие‑то сложности. Он тащит Аргентину, я не вижу причин, по которым он должен перестать быть пенальтистом. Месси и Роналду — два разных типажа по влиянию на футбол. Это примеры того, как надо относиться к футболу, чтобы так выступать на таком уровне в таком возрасте.

Очень сложно со стороны сказать, что происходит в этих сборных. Уверен, что Роналду оказывает на футболистов в раздевалке такое влияние, которое убеждает брать его на турнир. Когда у тебя в команде такой гений, как Месси, тренер должен сделать всё, чтобы создать ему наиболее комфортный режим, если такой сценарий работает. Очень важно, чтобы у тренера хватило навыков управления футболистами такого уровня, чтобы они показали максимум в решающих встречах.

Это управление и тренера, и каждого игрока, и всей заявки. Они все трудятся ради результата, ради титула, всё надо подчинять результату. Думаю, и у Дешама достаточно опыта, чтобы мобилизовать свою команду [сборную Франции] на это, учитывая наличие в команде Мбаппе», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».