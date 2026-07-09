«Он — говорящий на нескольких языках идиот». Экс-тренер Сенегала — об Инфантино

Бывший главный тренер ряда африканских сборных, в том числе Сенегала и Камеруна, а также экс-спортивный директор «ПСЖ» Клод Ле Руа раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино после скандального решения отложить одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

«Я в ужасе от того, что этот человек до сих пор стоит во главе ФИФА. Непостижимо, как можно мириться с тем, что он, по сути, является единственным кандидатом на предстоящих выборах.

У него есть одно качество: он полиглот. Но он — говорящий на нескольких языках идиот, опасный для футбола. Он не привнёс ровным счётом ничего позитивного и запятнал репутацию этого вида спорта в глазах общественности.

Когда вы сегодня слышите, как люди обсуждают футбол, на улице или среди друзей, они говорят: «Это всё чушь собачья, вы можете продать [отмену] карточки кому угодно. Ему остаточно позвонить, а дисциплинарного комитета ФИФА не существует». Я в ужасе от того образа, который сегодня демонстрирует миру профессиональный футбол высшего уровня», – приводит слова Ле Руа L’Équipe.

Напомним, ранее стало известно, что наказание для американского нападающего приостановлено на год. Таким образом, он смог принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4), несмотря на удаление в предыдущем матче.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).