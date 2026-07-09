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Федерация футбола Франции обратилась к болельщикам в преддверии матча с Марокко

Федерация футбола Франции обратилась к болельщикам в преддверии матча с Марокко
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Пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF) на странице в социальной сети X опубликовала сообщение в преддверии матча с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Игра состоится в четверг, 9 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня вечером во встрече с Марокко на кону — место в полуфинале [чемпионата мира]. Честная игра, уважение к другим, солидарность — вот ценности, которые воплощает наша французская национальная команда с начала этого турнира. Давайте сегодня вечером оправдаем эти ожидания. Все мы поддерживаем «синих»!» — написано в сообщении FFF.

Встреча между сборными Франции и Марокко пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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