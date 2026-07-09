Агент Голенкова рассказал, почему не состоялся переход игрока в «Балтику»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова, рассказал, почему не состоялся переход футболиста в калининградскую «Балтику».

«Насколько знаю, в «Балтике» уже опровергли новость о переходе Егора. Интерес к нему был, но клубы не договорились между собой», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025/2026 форвард ростовчан провёл 36 матчей за клуб, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1,7 млн.