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Олег Кононов рассказал о своём будущем после ухода из «Торпедо»

Олег Кононов рассказал о своём будущем после ухода из «Торпедо»
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о своём будущем после ухода из клуба. О расставании со специалистом пресс-служба автозаводцев объявила в конце мая текущего года. Стороны прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

«Пока нет предложения по работе, которое меня заинтересовало бы. Сейчас есть время смотреть и анализировать игры чемпионата мира», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года и с октября 2025-го по май 2026-го. Под его руководством команда заняла второе место в Первой лиге в сезоне-2024/2025.

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