Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» вышел из переговоров по Карпукасу с «Локомотивом»

«Зенит» вышел из переговоров по Карпукасу с «Локомотивом»
Комментарии

«Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артёма Карпукаса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В питерском клубе считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше € 4,5 млн + бонусы, поэтому на данный момент переговоры прекращены.

В минувшем сезоне-2025/2026 Артём Карпукас в 35 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Артём Карпукас заявил, что хотел бы остаться в «Локомотиве»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android