«Краснодар» не устроили запросы «Локомотива» по трансферу Воробьёва

«Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар» сделал два предложения «Локомотиву» по трансферу нападающего. Последний оффер составил € 4,5 млн + бонусы, но был отклонён московским клубом. После этого «Краснодар» вышел из переговоров на данный момент. В клубе рассматривают вариант с подписанием Воробьёва свободным агентом по истечении контракта.

В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

«Золотая» эра «Локомотива»: