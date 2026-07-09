Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» не устроили запросы «Локомотива» по трансферу Воробьёва

«Краснодар» не устроили запросы «Локомотива» по трансферу Воробьёва
Комментарии

«Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар» сделал два предложения «Локомотиву» по трансферу нападающего. Последний оффер составил € 4,5 млн + бонусы, но был отклонён московским клубом. После этого «Краснодар» вышел из переговоров на данный момент. В клубе рассматривают вариант с подписанием Воробьёва свободным агентом по истечении контракта.

В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Краснодар» предложит € 4,5 млн «Локомотиву» за Воробьёва

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android