«Нужно быть скромными». Холанд — об уверенности фанатов Англии в выходе в полуфинал ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос о болельщиках сборной Англии, уверенных, что «три льва» выйдут в полуфинал чемпионата мира 2026 года после очного матча национальных команд в четвертьфинале.

«Я думаю, что всем необходимо оставаться скромными. Но они должны быть уверены в проходе их сборной, это однозначно. Это Англия!» — приводит слова Холанда Sky Sports.

Встреча между сборными Норвегии и Англии состоится 12 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику со счётом 3:2.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: