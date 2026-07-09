Джанлуиджи Буффон высказался в честь победы сборной Италии на ЧМ-2006

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался в честь победы своей национальной команды на чемпионате мира по футболу 2006 года. Ровно 20 лет назад Италия в финале одолела Францию со счётом 1:1 (5:3 пен.).

«Бывают дни, которые принадлежат не только тем, кто их пережил. Они принадлежат всей стране. 9 июля 2006 года был одним из таких дней.

20 лет спустя это воспоминание остаётся таким же сильным: объятия необыкновенной команды, радость миллионов итальянцев, гордость от того, что мы надели эту футболку и вместе написали страницу истории.

Сегодня мы отмечаем эту знаменательную дату с благодарностью, но и с горьким привкусом во рту. Потому что было бы замечательно вспомнить этот подвиг, когда Италия снова была в центре внимания на самой важной футбольной арене мира. Но любовь к «Скуадра адзурра» никогда не меняется и не угасает. Это связь, которая выдерживает испытание временем, победами, разочарованиями и перезапусками.

Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем итальянцам, которые мечтали вместе с нами. Эта ночь навсегда останется одной из самых прекрасных страниц нашей истории. И она будет продолжать напоминать нам, что значит представлять Италию. Вчера, сегодня и с ещё большей страстью и решимостью в будущем», — написал Буффон в своём аккаунте в социальной сети X.