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Google ввёл анимацию викингов в поиске Холанда, Эрлинг отреагировал

Google ввёл анимацию викингов в поиске Холанда, Эрлинг отреагировал
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Поисковая система Google ввела новую анимацию при поиске информации о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде. Если попробовать найти что-то о футболисте, на экране появятся персонажи в костюмах викингов, исполняющие знаменитую «греблю» норвежцев на чемпионате мира – 2026.

Сам футболист намекнул на обновление на своей странице в социальной сети.

«Одна вещь, которую стоит сделать сегодня… Поискать моё имя в Google», – прокомментировал Эрлинг.

«Гребля викингов» стала отличительным знаком сборной Норвегии на турнире; её копируют фанаты по всему миру, а команда исполняет её после матчей вместе со своими болельщиками. Как правило, заряды в барабан делает капитан команды Мартин Эдегор, однако после победы над Бразилией в 1/8 финала это сделал Холанд, во встрече оформивший дубль.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В четвертьфинале норвежцы сыграют со сборной Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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