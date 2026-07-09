Google ввёл анимацию викингов в поиске Холанда, Эрлинг отреагировал

Поисковая система Google ввела новую анимацию при поиске информации о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде. Если попробовать найти что-то о футболисте, на экране появятся персонажи в костюмах викингов, исполняющие знаменитую «греблю» норвежцев на чемпионате мира – 2026.

Сам футболист намекнул на обновление на своей странице в социальной сети.

«Одна вещь, которую стоит сделать сегодня… Поискать моё имя в Google», – прокомментировал Эрлинг.

«Гребля викингов» стала отличительным знаком сборной Норвегии на турнире; её копируют фанаты по всему миру, а команда исполняет её после матчей вместе со своими болельщиками. Как правило, заряды в барабан делает капитан команды Мартин Эдегор, однако после победы над Бразилией в 1/8 финала это сделал Холанд, во встрече оформивший дубль.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В четвертьфинале норвежцы сыграют со сборной Англии.