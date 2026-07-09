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Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча за красную карточку в игре с Мексикой

Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча за красную карточку в игре с Мексикой
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Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил дисквалификацию на два матча за красную карточку, полученную во встрече с Мексикой (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Куанса пропустит матч 1/4 финала с Норвегией, который состоится 12 июля. Также защитник не примет участия в полуфинале мирового первенства в случае выхода сборной Англии туда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча между сборными Норвегии и Англии пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику со счётом 3:2.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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