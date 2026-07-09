Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча за красную карточку в игре с Мексикой

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил дисквалификацию на два матча за красную карточку, полученную во встрече с Мексикой (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Куанса пропустит матч 1/4 финала с Норвегией, который состоится 12 июля. Также защитник не примет участия в полуфинале мирового первенства в случае выхода сборной Англии туда.

Встреча между сборными Норвегии и Англии пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику со счётом 3:2.

Материалы по теме В парламенте Великобритании попросили приостановить дисквалификацию Куансы, как у Балогуна

Невероятные стадионы ЧМ-2026: