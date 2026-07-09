Кононов: провал Германии был неожиданным, а от Бразилии ожидал большего на ЧМ-2026

Бывший главный тренер московских «Спартака» и «Торпедо» Олег Кононов высказался о вылете сборных Германии и Бразилии с чемпионата мира 2026 года.

«Чемпионат мира очень интересный. Очевиден прогресс команд из Африки: Ганы, Сенегала, особенно Египта и Марокко. К сожалению, Южную Америку представляет только Аргентина. Неожиданным был провал сборной Германии. От Бразилии ожидалось, конечно, большего. Чемпионат мира показывает, что команды из Европы доминируют. Что касается стратегии, тактики и уровня физической подготовки команд, те сборные, которые продолжают борьбу за медали, показывают высокую готовность к финальной части турнира», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Германия вылетела с ЧМ-2026, уступив Парагваю (1:1, 3:4 пен.) В 1/16 финала. Бразильцы завершили выступления на турнире проигрышем Норвегии (1:2) в 1/8 финала.