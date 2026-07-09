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Агент Голенкова сообщил, что игрок может покинуть «Ростов» в летнее трансферное окно

Агент Голенкова сообщил, что игрок может покинуть «Ростов» в летнее трансферное окно
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова, рассказал, что игрок может покинуть жёлто-синих в летнее трансферное окно.

«Если найдётся клуб, который сможет договориться с «Ростовом» о трансфере Егора, переход возможен. Но так как у него действующий контракт, сначала нужно, чтобы клубы договорились», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025/2026 форвард ростовчан провёл 36 матчей за клуб, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1,7 млн.

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