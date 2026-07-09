Вратарь сборной Норвегии на ЧМ-2026 привлёк внимание «Манчестер Сити» — The Sun

Голкипер сборной Норвегии на чемпионате мира — 2026 Эрьян Нюланд может перейти в «Манчестер Сити». Как сообщает издание The Sun, в подписании 35-летнего вратаря заинтересован новый главный тренер «горожан» Энцо Мареска.

По данным источника, на Нюланда также претендуют «Лидс» и ещё три английских клуба. Если переход норвежца в «Сити» состоится, вратарь воссоединится в клубе с партнёром по национальной команде Эрлингом Холандом.

В составе «Сити» есть опытные вратари Джанлуиджи Доннарумма, Джеймс Траффорд и Маркус Беттинелли, но Мареске, возможно, потребуется укрепить эту позицию, поскольку Траффорд является целью «Ньюкасла». Нюланд летом покинул «Севилью» и стал свободным агентом.