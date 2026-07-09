Холанд: всё на ЧМ-2026 замечательно: от матчей до стадионов и тренировочных баз

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд подчеркнул, что ему нравится организация чемпионата мира 2026 года.

«Мне нравятся американцы, ведь они забавные. Честно говоря, всё, что связано с чемпионатом мира, до сих пор было потрясающим: от матчей до стадионов и тренировочных баз — всё великолепно, и это впечатляет!» — приводит слова Холанда Sky Sports.

На стадии 1/4 финала норвежская национальная команда встретится с Англией. Эта игра состоится 12 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику со счётом 3:2.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: