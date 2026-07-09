Кристиан Пулишич получил травму ноги в матче США и Бельгии на ЧМ-2026

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич получил травму правой ноги в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Бельгии (1:4).

«У Кристиана Пулишича диагностированы микроперелом и ушиб большеберцовой/малоберцовой кости правой ноги, полученные во время встречи с Бельгией. Федерация футбола США и «Милан» будут сотрудничать в разработке плана его восстановления», — сообщает аккаунт сборной США в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).