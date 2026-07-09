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Кристиан Пулишич получил травму ноги в матче США и Бельгии на ЧМ-2026

Кристиан Пулишич получил травму ноги в матче США и Бельгии на ЧМ-2026
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Нападающий сборной США Кристиан Пулишич получил травму правой ноги в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Бельгии (1:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«У Кристиана Пулишича диагностированы микроперелом и ушиб большеберцовой/малоберцовой кости правой ноги, полученные во время встречи с Бельгией. Федерация футбола США и «Милан» будут сотрудничать в разработке плана его восстановления», — сообщает аккаунт сборной США в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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