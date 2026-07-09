Англия не сможет обжаловать дисквалификацию Куансы по аналогии с Балогуном — Харрис

Футбольная ассоциация Англии не сможет обжаловать двухматчевую дисквалификацию защитника Джарелла Куансы за красную карточку, полученную во встрече с Мексикой (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис на странице в социальной сети X.

Журналист подчёркивает, что Международная федерация футбола (ФИФА) в своём заявлении о дисквалификации Куансы не упоминает статью 27 Дисциплинарного кодекса, на основании которой ранее приостановили дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, получившего красную карточку в матче 1/16 финала, но сыгравшего во встрече 1/8 финала с Бельгией (1:4). В случае Балогуна исполнение одноматчевой дисквалификации было приостановлено на испытательный срок в один год.

Материалы по теме Джарелл Куанса дисквалифицирован на два матча за красную карточку в игре с Мексикой

Какие карточки есть в футболе: