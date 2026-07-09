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Англия не сможет обжаловать дисквалификацию Куансы по аналогии с Балогуном — Харрис

Англия не сможет обжаловать дисквалификацию Куансы по аналогии с Балогуном — Харрис
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Футбольная ассоциация Англии не сможет обжаловать двухматчевую дисквалификацию защитника Джарелла Куансы за красную карточку, полученную во встрече с Мексикой (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Журналист подчёркивает, что Международная федерация футбола (ФИФА) в своём заявлении о дисквалификации Куансы не упоминает статью 27 Дисциплинарного кодекса, на основании которой ранее приостановили дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна, получившего красную карточку в матче 1/16 финала, но сыгравшего во встрече 1/8 финала с Бельгией (1:4). В случае Балогуна исполнение одноматчевой дисквалификации было приостановлено на испытательный срок в один год.

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