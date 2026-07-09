«Кристал Пэлас» объявил о бесплатном трансфере экс-защитника «Барселоны»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Оскар Мингеса перешёл в английский «Кристал Пэлас». О трансфере сообщила пресс-служба лондонского клуба на официальном сайте команды. С 27-летним испанцем был заключён четырёхлетний контракт.

Мингеса присоединился к «Кристал Пэлас» в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с испанской «Сельтой». Защитник стал первым приобретением клуба при новом главном тренера Пьере Саже этим летом.

Оскар Мингеса выступал за «Сельту» с лета 2022-го. На его счету также четыре матча в составе сборной Испании. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.