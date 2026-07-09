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«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании 35-летнего вратаря Дарлоу — Романо

«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании 35-летнего вратаря Дарлоу — Романо
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«Манчестер Юнайтед» договорился о подписании бывшего вратаря «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасла» Карла Дарлоу. С 1 июля 35-летний голкипер является свободным агентом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, подписание трудового соглашения состоится в пятницу, 10 июля. Ожидается, что голкипер Алтай Байындыр покинет стан «красных дьяволов».

Последним клубом Дарлоу является «Лидс Юнайтед», за который он выступал с лета 2023 года. За этот период 35-летний вратарь принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

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