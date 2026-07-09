Паредес рассказал, почему аргентинцы качали Месси после выхода в 1/4 финала ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал, почему игроки качали нападающего и капитана команды Лионеля Месси на руках после победы над Египтом (3:2). В первом тайме 1/8 финала ЧМ-2026 Месси не смог реализовать пенальти, однако во втором тайме он забил и отдал голевую передачу.
«Мы стараемся окружить его поддержкой, чтобы он чувствовал: мы будем с ним до самого конца. Для нас присутствие такого игрока в команде – огромная ценность. Мы играем так, словно его последняя игра никогда не наступит», – приводит слова Паредеса TNT Sports на своей странице в социальной сети.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом. В 1/4 финала турнира ей предстоит сыграть с командой Швейцарии.
- 9 июля 2026
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