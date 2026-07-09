Чемпион Европы в составе сборной Португалии вошёл в тренерский штаб «Сандерленда»

Бывший футболист сборной Португалии, а также победитель чемпионата Европы 2016 года Жозе Фонте вошёл в штаб главного тренера «Сандерленда» Режиса Ле Бри.

«Сандерленд» рад объявить о назначении Жозе Фонте в тренерский штаб Режиса Ле Бри на сезон-2026/2027.

Фонте привнесёт в команду богатый опыт, накопленный за выдающуюся игровую карьеру, длившуюся 24 года, в течение которой он провёл почти 900 матчей за клуб и сборную.

42-летний специалист, завершивший игровую карьеру в конце прошлого сезона, наиболее известен в Англии своими восемью сезонами в «Саутгемптоне», где он провёл 288 встреч, помогая «святым» подняться из Лиги 1 (третий по силе дивизион. — Прим. «Чемпионата») в Премьер-лигу.

На международной арене Фонте провёл 50 матчей за сборную Португалии и был в составе команд, выигравших Евро-2016 и Лигу наций УЕФА в 2019 году», — сообщает официальный сайт «Сандерленда».

В минувшем сезоне новичок АПЛ занял седьмое место в турнирной таблице.