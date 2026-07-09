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Португальцы будут работать судьями на матче Аргентина — Швейцария на ЧМ-2026

Португальцы будут работать судьями на матче Аргентина — Швейцария на ЧМ-2026
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Португальский судья Жоау Пиньейру выступит в качестве главного арбитра на матче Аргентина – Швейцария (12 июля) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. В качестве судей на VAR назначены португальцы Бруну Жезуш и Лусиану Мая. Помощником судьи будет канадец Дрю Фишер, резервный ассистент арбитра — Майкл Барвеген (Канада). Об этом информирует пресс-служба ФИФА на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, в качестве главного судьи встречи 1/4 финала мирового первенства между сборными Норвегии и Англии выступит французский арбитр Клеман Тюрпен. Эта игра состоится 12 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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