Португальцы будут работать судьями на матче Аргентина — Швейцария на ЧМ-2026

Португальский судья Жоау Пиньейру выступит в качестве главного арбитра на матче Аргентина – Швейцария (12 июля) в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. В качестве судей на VAR назначены португальцы Бруну Жезуш и Лусиану Мая. Помощником судьи будет канадец Дрю Фишер, резервный ассистент арбитра — Майкл Барвеген (Канада). Об этом информирует пресс-служба ФИФА на странице в социальной сети X.

Отметим, в качестве главного судьи встречи 1/4 финала мирового первенства между сборными Норвегии и Англии выступит французский арбитр Клеман Тюрпен. Эта игра состоится 12 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

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