Хаби Алонсо рассказал, почему он решил возглавить «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал, почему он решил возглавить лондонский клуб.

«Потенциал команды и состава меня очень воодушевил, я с нетерпением ждал возможности поработать с таким коллективом, воплотить в жизнь футбольные идеи, привнести азарт на стадион, наладить связь с болельщиками, чтобы им действительно нравилось то, что мы делаем», — приводит слова Алонсо журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. После ухода итальянца Энцо Марески, который руководил клубом в первой половине сезона-2025/2026, должность занимали специалисты Лиам Росеньор и Калум Макфарлейн.

Сам Хаби Алонсо начинал прошлый сезон в качестве главного тренера мадридского «Реала». Покинул испанский клуб испанец в январе 2026-го.