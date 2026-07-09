Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо рассказал, почему он решил возглавить «Челси»

Хаби Алонсо рассказал, почему он решил возглавить «Челси»
Комментарии

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо рассказал, почему он решил возглавить лондонский клуб.

«Потенциал команды и состава меня очень воодушевил, я с нетерпением ждал возможности поработать с таким коллективом, воплотить в жизнь футбольные идеи, привнести азарт на стадион, наладить связь с болельщиками, чтобы им действительно нравилось то, что мы делаем», — приводит слова Алонсо журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Алонсо официально возглавил «Челси» 1 июля, став третьим тренером команды в 2026 году. После ухода итальянца Энцо Марески, который руководил клубом в первой половине сезона-2025/2026, должность занимали специалисты Лиам Росеньор и Калум Макфарлейн.

Сам Хаби Алонсо начинал прошлый сезон в качестве главного тренера мадридского «Реала». Покинул испанский клуб испанец в январе 2026-го.

Материалы по теме
«Спартак» отдал защитника, сделка «Челси» и «МЮ», форвард в «Барсу». Трансферы и слухи дня
«Спартак» отдал защитника, сделка «Челси» и «МЮ», форвард в «Барсу». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android