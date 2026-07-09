«Грусть, раздражение и разочарование». Бруну Фернандеш — об игре Португалии на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отреагировал на выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Португалия покинула соревнование на стадии 1/8 финала мирового первенства после поражения в игре с Испанией (0:1).

«Грусть, раздражение и разочарование.

Эта группа игроков завысила мои ожидания — не только из-за её качества, но и из-за невероятного состава, который сложился за эти годы.

Спасибо всем футболистам, тренерскому штабу и персоналу, которые сопровождали и помогали нам каждый день во время чемпионата мира. Всем португальцам огромное спасибо за поддержку и веру», — написано в сообщении Фернандеша на странице в социальной сети X.

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