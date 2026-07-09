Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» подпишет защитника «Лацио» за € 30 млн, € 15 млн из них получит «Реал» — Романо

«Милан» подпишет защитника «Лацио» за € 30 млн, € 15 млн из них получит «Реал» — Романо
Комментарии

Испанский защитник «Лацио» Марио Хила близок к переходу в «Милан». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сумма трансфера 25-летнего футболиста составит € 30 млн. По данным источника, половину от этой суммы (€ 15 млн) получит мадридский «Реал».

Марио Хила является воспитанником «Реала». Пункт о получении мадридцами 50% от суммы будущей продажи игрока был прописан в договоре между «Реалом» и «Лацио» при переходе игрока в римский клуб летом 2022-го.

Сообщается, что Хила подпишет контракт с «Миланом» после медосмотра в ближайшие выходные. Контракт испанца с «Лацио» подходит к концу летом следующего года.

Материалы по теме
«Спартак» отдал защитника, сделка «Челси» и «МЮ», форвард в «Барсу». Трансферы и слухи дня
«Спартак» отдал защитника, сделка «Челси» и «МЮ», форвард в «Барсу». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android