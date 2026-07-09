«Милан» подпишет защитника «Лацио» за € 30 млн, € 15 млн из них получит «Реал» — Романо

Испанский защитник «Лацио» Марио Хила близок к переходу в «Милан». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сумма трансфера 25-летнего футболиста составит € 30 млн. По данным источника, половину от этой суммы (€ 15 млн) получит мадридский «Реал».

Марио Хила является воспитанником «Реала». Пункт о получении мадридцами 50% от суммы будущей продажи игрока был прописан в договоре между «Реалом» и «Лацио» при переходе игрока в римский клуб летом 2022-го.

Сообщается, что Хила подпишет контракт с «Миланом» после медосмотра в ближайшие выходные. Контракт испанца с «Лацио» подходит к концу летом следующего года.