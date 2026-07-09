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Даити Камада продлил контракт с «Кристал Пэлас»

Даити Камада продлил контракт с «Кристал Пэлас»
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Японский полузащитник Даити Камада продлил контракт с лондонским «Кристал Пэлас» до 2027 года. Об этом сообщает аккаунт «орлов» в социальной сети X.

Предыдущий контракт 29-летнего футболиста истёк в конце июня, после чего он находился в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Камада принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил один мяч, отдал пять результативных передач и заработал четыре жёлтые карточки. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока достигает € 10 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Кристал Пэлас» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Помимо этого, лондонский клуб выиграл Лигу конференций, победив в финале испанский «Райо Вальекано».

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