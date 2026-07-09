Защитник Англии Бёрн: нас хвалили, но это ничего не значит, если мы не обыграем Норвегию
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Защитник сборной Англии Дэн Бёрн высказался о предстоящем матче с национальной командой Норвегии. Сборные сыграют друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира – 2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«У них есть Холанд, Мартин Эдегор и другие игроки, способные повлиять на ход игры, так что нас не удивляет, что они дошли до этой стадии. Нам придётся показать высочайший уровень игры на всех участках поля и сыграть намного лучше, чем против Мексики, чтобы пройти дальше, но мы к этому готовы. Сегодня утром у нас была встреча с тренером; нас хвалили, но это ничего не значит, если мы не одолеем Норвегию», – приводит слова Бёрна The Sun.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира сборная Англии обыграла Мексику со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
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