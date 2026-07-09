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Защитник Англии Бёрн: нас хвалили, но это ничего не значит, если мы не обыграем Норвегию

Защитник Англии Бёрн: нас хвалили, но это ничего не значит, если мы не обыграем Норвегию
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Защитник сборной Англии Дэн Бёрн высказался о предстоящем матче с национальной командой Норвегии. Сборные сыграют друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира – 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У них есть Холанд, Мартин Эдегор и другие игроки, способные повлиять на ход игры, так что нас не удивляет, что они дошли до этой стадии. Нам придётся показать высочайший уровень игры на всех участках поля и сыграть намного лучше, чем против Мексики, чтобы пройти дальше, но мы к этому готовы. Сегодня утром у нас была встреча с тренером; нас хвалили, но это ничего не значит, если мы не одолеем Норвегию», – приводит слова Бёрна The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира сборная Англии обыграла Мексику со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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