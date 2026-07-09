Защитник Англии Бёрн: нас хвалили, но это ничего не значит, если мы не обыграем Норвегию

Защитник сборной Англии Дэн Бёрн высказался о предстоящем матче с национальной командой Норвегии. Сборные сыграют друг с другом в четвертьфинале чемпионата мира – 2026.

«У них есть Холанд, Мартин Эдегор и другие игроки, способные повлиять на ход игры, так что нас не удивляет, что они дошли до этой стадии. Нам придётся показать высочайший уровень игры на всех участках поля и сыграть намного лучше, чем против Мексики, чтобы пройти дальше, но мы к этому готовы. Сегодня утром у нас была встреча с тренером; нас хвалили, но это ничего не значит, если мы не одолеем Норвегию», – приводит слова Бёрна The Sun.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира сборная Англии обыграла Мексику со счётом 3:2.