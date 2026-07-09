Холанд назвал особенным матч Норвегии с Англией в 1/4 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о грядущем матче с Англией в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

«Да, это особенный матч. Думаю, для меня он совершенно особенный, потому что я играю в Англии и родился в Англии. К тому же придётся играть против одноклубников. Так что это немного… не странно, но это забавная игра, будет здорово», — приводит слова Холанда Sky Sports.

Эта игра состоится 12 июля и пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). На стадии 1/8 финала сборная Норвегии победила Бразилию со счётом 2:1, а Англия обыграла Мексику со счётом 3:2.

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