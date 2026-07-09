Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Кононов выделил работу тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена на ЧМ-2026

Олег Кононов выделил работу тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший главный тренер московских «Спартака» и «Торпедо» Олег Кононов отметил работу наставника сборной Норвегии Столе Сольбаккена. Скандинавская команда сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией. Встреча пройдёт 12 июля, начало — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не делаю никаких прогнозов, но хотелось бы увидеть в полуфинале Францию, Испанию, Норвегию и Аргентину. Англия — очень хорошая команда, однако мне очень нравится работа главного тренера Столе Сольбаккена. Давно слежу за ним и его игроками. Кто попадёт в полуфинал и выиграет чемпионат мира, не могу предположить, но уверен, игры полуфинала и финал будут очень яркими», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Бразилия вылетела после лучшего матча на ЧМ. Но Анчелотти проиграл Норвегии одним решением
Бразилия вылетела после лучшего матча на ЧМ. Но Анчелотти проиграл Норвегии одним решением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android