Олег Кононов выделил работу тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена на ЧМ-2026

Бывший главный тренер московских «Спартака» и «Торпедо» Олег Кононов отметил работу наставника сборной Норвегии Столе Сольбаккена. Скандинавская команда сыграет в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией. Встреча пройдёт 12 июля, начало — в 00:00 мск.

«Не делаю никаких прогнозов, но хотелось бы увидеть в полуфинале Францию, Испанию, Норвегию и Аргентину. Англия — очень хорошая команда, однако мне очень нравится работа главного тренера Столе Сольбаккена. Давно слежу за ним и его игроками. Кто попадёт в полуфинал и выиграет чемпионат мира, не могу предположить, но уверен, игры полуфинала и финал будут очень яркими», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда одолела сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).