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Названы лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий сезона на премии «Герои РПЛ»

Названы лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий сезона на премии «Герои РПЛ»
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Стали известны победители премии «Winline Герои РПЛ» в номинациях «лучший вратарь», «защитник», «полузащитник» и «нападающий» прошедшего сезона. Три из четырёх наград забрали выступавшие за «Краснодар» Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

Лучшим защитником сезона-2025/2026 был признан перешедший из ЦСКА в «Зенит» в зимнее трансферное окно Игорь Дивеев.

Победители премии «Герои РПЛ» сезона-2025/2026:

лучший вратарь сезона — Станислав Агкацев («Краснодар»);
лучший защитник сезона — Игорь Дивеев (ЦСКА/ «Зенит»);
лучший полузащитник сезона — Эдуард Сперцян («Краснодар»);
лучший нападающий сезона — Джон Кордоба («Краснодар»).

Эдуард Сперцян в летнее трансферное окно покинул «Краснодар» и стал игроком «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

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