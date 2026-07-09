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Каллум Уилсон присоединился к «Брентфорду» на правах свободного агента

Каллум Уилсон присоединился к «Брентфорду» на правах свободного агента
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Нападающий Каллум Уилсон подписал контракт с английским «Брентфордом» на правах свободного агента. Клуб сообщил об этом на своём официальном сайте.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано на год. Его контракт с прежним клубом, «Вест-Хэм Юнайтед», закончился 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

«Каллум всем хорошо знаком; он уже очень давно является бомбардиром Премьер-лиги. Он расширит наши возможности на своём участке поля: у него есть чутьё на голы, а также опыт работы на тренировочной площадке. Это ещё одно действительно удачное приобретение для нас», – приводит слова главного тренера «Брентфорда» Кита Эндрюса официальный сайт клуба.

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