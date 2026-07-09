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Сергей Семак признан лучшим тренером сезона на премии «Герои РПЛ»

Сергей Семак признан лучшим тренером сезона на премии «Герои РПЛ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона на премии «Winline Герои РПЛ».

По итогам сезона-2025/2026 санкт-петербургский клуб стал чемпионом России. В 30 турах соревнования подопечные Семака набрали 68 очков и расположились на первой строчке, опередив на два очка ближайшего конкурента за чемпионство в лице «Краснодара».

Семак занимает должность главного тренера «Зенита» с 2018 года. Под руководством 50-летнего специалиста санкт-петербургский клуб семь раз становился чемпионом России, а также два раза выигрывал Фонбет Кубок России. Действующее трудовое соглашение Семака с Зенитом» рассчитано до сезона-2029/2030.

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