Игорь Дивеев из «Зенита» отреагировал на признание лучшим защитником сезона РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев отреагировал на победу в номинации на звание лучшего защитника прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Россиянин стал одним из победителей премии Winline Герои РПЛ.

«Я сегодня не смог присутствовать на премии, но был очень рад узнать эту новость! Спасибо «Зениту» за доверие и веру в меня! Эта награда — результат работы всей команды. А также спасибо за поддержку вам, мои дорогие подписчики!» — написал Дивеев в телеграм-канале.

Игорь Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. С сине-бело-голубыми защитник стал победителем чемпионата России.