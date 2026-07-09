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Игорь Дивеев из «Зенита» отреагировал на признание лучшим защитником сезона РПЛ

Игорь Дивеев из «Зенита» отреагировал на признание лучшим защитником сезона РПЛ
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев отреагировал на победу в номинации на звание лучшего защитника прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Россиянин стал одним из победителей премии Winline Герои РПЛ.

«Я сегодня не смог присутствовать на премии, но был очень рад узнать эту новость! Спасибо «Зениту» за доверие и веру в меня! Эта награда — результат работы всей команды. А также спасибо за поддержку вам, мои дорогие подписчики!» — написал Дивеев в телеграм-канале.

Игорь Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. С сине-бело-голубыми защитник стал победителем чемпионата России.

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