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Франция — Марокко: стартовые составы команд на матч 1/4 финала ЧМ по футболу 2026

Франция — Марокко: стартовые составы команд на матч 1/4 финала ЧМ-2026
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Сегодня, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступит Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Динь, Кунде, Юпамекано, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Дуэ, Олисе, Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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