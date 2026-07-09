Франция — Марокко: стартовые составы команд на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Сегодня, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. В качестве главного арбитра матча выступит Факундо Тельо из Аргентины. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Динь, Кунде, Юпамекано, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Дуэ, Олисе, Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: