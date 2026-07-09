Джон Кордоба — лучший игрок сезона по версии премии «Герои РПЛ»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона-2025/2026 на премии «Winline Герои РПЛ».

Колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России в минувшем сезоне. Кордоба отметился 17 голами в 28 матчах соревнования. «Краснодар» занял второе место.

Кордоба играет за чёрно-зелёных с лета 2021 года. В общей сложности за этот период нападающий принял участие в 156 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 80 голами и 37 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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