Лучший бомбардир Марокко Сайбари — вне стартового состава на матч с Францией на ЧМ-2026

Полузащитник и лучший бомбардир сборной Марокко на чемпионате мира по футболу 2026 года Исмаэль Сайбари не попал в стартовый состав национальной команды на матч 1/4 финала турнира с Францией. Игра пройдёт сегодня, 9 июля, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Сайбари выходил на поле с первых минут во всех встречах сборной Марокко на ЧМ-2026, в которых забил три гола. В 1/8 финала с Канадой (3:0) хавбек был заменён на 22-й минуте из-за травмы.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).