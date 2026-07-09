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Мбаппе — самый молодой футболист в истории с 20 матчами на ЧМ

Мбаппе — самый молодой футболист в истории с 20 матчами на ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом (27 лет 201 день) в истории с 20 встречами на чемпионатах мира. Об этом информирует Squawka.

Мбаппе включён в стартовый состав «трёхцветных» на матч с Марокко в четвертьфинале чемпионате мира 2026 года. В 19 встречах мирового первенства 27-летний форвард отметился 19 голами и пятью результативными передачами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мбаппе дебютировал на чемпионатах мира на мировом первенстве 2018 года, прошедшем в России. Всего за сборную Франции нападающий провёл 103 матча во всех турнирах, в которых забил 63 гола и сделал 42 результативные передачи.

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