Манфред Угальде вернулся в расположение «Спартака» и рассказал о свадьбе во время отпуска

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде вернулся в расположение клуба и рассказал о свадьбе во время отпуска. Костариканец присоединился к команде на сборах позже остальных партнёров.

— Здорово было провести тренировку, чтобы поскорее снова набрать хорошую форму. Рад вернуться. Честно говоря, уже сейчас чувствую себя хорошо. Но тренер по физподготовке хочет привести меня в лучшие кондиции. Думаю, через три-пять дней уже буду в общей группе

— В отпуске у тебя была свадьба. Расскажи, как всё прошло.

— Прекрасно, особенный момент для меня и моей жены. Прекрасно провели время с семьёй, — сказал Угальде в интервью на клубном канале «Спартака».