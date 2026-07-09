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Манфред Угальде вернулся в расположение «Спартака» и рассказал о свадьбе во время отпуска

Манфред Угальде вернулся в расположение «Спартака» и рассказал о свадьбе во время отпуска
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Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде вернулся в расположение клуба и рассказал о свадьбе во время отпуска. Костариканец присоединился к команде на сборах позже остальных партнёров.

— Здорово было провести тренировку, чтобы поскорее снова набрать хорошую форму. Рад вернуться. Честно говоря, уже сейчас чувствую себя хорошо. Но тренер по физподготовке хочет привести меня в лучшие кондиции. Думаю, через три-пять дней уже буду в общей группе

— В отпуске у тебя была свадьба. Расскажи, как всё прошло.
— Прекрасно, особенный момент для меня и моей жены. Прекрасно провели время с семьёй, — сказал Угальде в интервью на клубном канале «Спартака».

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