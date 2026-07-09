Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» подписал экс-полузащитника «Карабаха» и «Ференцвароша» Ромау

«Ахмат» подписал экс-полузащитника «Карабаха» и «Ференцвароша» Ромау
Комментарии

«Ахмат» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Жулио Родригесом Ромау. Трудовое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 2029 года.

«Ромау прибыл в расположение «Ахмата» на сборах в Сербии. Приветствуем нашего новичка и желаем удачи!» — написано в сообщении грозненского клуба.

До перехода в «Ахмат» Ромау играл за «Ференцварош» (Венгрия), «Карабах» (Азербайджан) и португальский клуб «Санта-Клара». В составе «Карабаха» полузащитник три раза становился чемпионом Азербайджана. За эту команду футболист провёл 120 матчей, где забил два гола и сделал пять ассистов.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» отправил голкипера в аренду в «Тюмень»

Топ-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android