«Воспользовался служебным положением». Алаев — о вручении приза тренеру сезона Семаку

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему вызвался вручать приз лучшему тренеру сезона на премии «Winline Герои РПЛ». Победителем в номинации стал тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Дорогие друзья, добрый вечер. Правда, очень рад вас всех видеть. Даже не верится, что уже прошёл год, но время летит быстро. Я сразу прошу у вас прощения. Воспользовался служебным положением, редко это делаю. Обычно я очень внимательно отношусь к своим полномочиям и возможностям, однако в этот раз не выдержал и прямо настоял, попросил организаторов разрешить мне вручить именно эту награду именно в этой категории.

Объясню почему. Для меня в принципе тренер — это уникальная профессия. Возможно, одна из самых сложных из тех, которые я знаю. Это, в принципе, можно даже банально математикой объяснить, потому что на высшем уровне всего 16 рабочих мест, а на них претендуют сотни, если не тысячи людей. И любая ошибка, любая промашка всегда находится под призмой нашего внимания, и очень часто всё быстро заканчивается.

И правильно говорят, что надо две вручать награды: одну — непосредственно как лучшему тренеру, а вторую — за испорченные нервы. Поэтому с большим уважением всегда относился, отношусь и буду относиться к этой профессии», — сказал Алаев на церемонии.