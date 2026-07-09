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Футболист Марокко Буадди — второй после Пеле самый молодой игрок в 1/4 финала ЧМ

Футболист Марокко Буадди — второй после Пеле самый молодой игрок в 1/4 финала ЧМ
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Полузащитник сборной Марокко Айюб Буадди выйдет в стартовом составе своей национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Францией. Игра пройдёт сегодня, 9 июля, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, США. Начало — в 23:00 мск. Таким образом, Буадди является вторым после Пеле самым молодым игроком в 1/4 финала ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Перерыв
0 : 0
Марокко

На данный момент возраст Буадди составляет 18 лет 280 дней. Легендарный бразильский нападающий играл в 1/4 финала ЧМ-1958, когда ему было 17 лет 239 дней.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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