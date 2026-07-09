Андрей Сантос успешно прошёл медосмотр для «МЮ», контракт подпишут в пятницу — Романо

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос успешно прошёл медицинское обследование для перехода в «Манчестер Юнайтед». Бразильский футболист подпишет контракт в пятницу, 10 июля. Трудовое соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 2031 года с возможностью продления. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» подписали все документы по сделке на сумму в £ 50 млн (€ 58,5 млн).

Сантос является футболистом «синих» с января 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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