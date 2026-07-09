Лига Европы, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 9 июля

В четверг, 9 июля, состоялись встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Лига Европы, первый квалификационный раунд, результаты на 9 июля:
«Карабах» – «Вестри» – 3:0;
«Шериф» – «Алюминий» – 0:0;
«Динамо» Киев – «Университатя» – 0:0;
«Хайдук» – «Жилина» – 2:0;
«Войводина» – «Ференцварош» – 1:2;
ЦСКА София – «Дерри Сити» – 3:2.
Отметим, сегодня команды провели первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.
Действующим победителем Лиги Европы является бирмингемская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона английская команда обыграла «Фрайбург» со счётом 3:0.