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Лига Европы по футболу 2026/2027: результаты на 9 июля 2026, календарь, таблица

Лига Европы, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 9 июля
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В четверг, 9 июля, состоялись встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига Европы, первый квалификационный раунд, результаты на 9 июля:

«Карабах» – «Вестри» – 3:0;
«Шериф» – «Алюминий» – 0:0;
«Динамо» Киев – «Университатя» – 0:0;
«Хайдук» – «Жилина» – 2:0;
«Войводина» – «Ференцварош» – 1:2;
ЦСКА София – «Дерри Сити» – 3:2.

Отметим, сегодня команды провели первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Действующим победителем Лиги Европы является бирмингемская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона английская команда обыграла «Фрайбург» со счётом 3:0.

Календарь квалификационного раунда Лиги Европы-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги Европы-2026/2027
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