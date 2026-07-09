«Барселона» не будет платить € 40 млн за переход Адейеми из «Боруссии» Д — Романо

«Барселона» не намерена платить € 40 млн за трансфер крайнего нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. В каталонском клубе уверены, что эту сделку можно осуществить за значительно более низкую сумму. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 24-летний вингер хочет играть только за «Барселону» и не будет подписывать новый контракт со «шмелями».

В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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