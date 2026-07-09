Форвард «Спартака» Угальде назвал фаворита ЧМ-2026 из оставшихся восьми команд

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде назвал главного претендента на победу в чемпионате мира — 2026 перед стартом 1/4 финала. Четвертьфинальная стадия откроется сегодня, 9 июля, встречей между сборными Франции и Марокко.

— Мы все следим за чемпионатом мира. Как думаешь, кто из оставшихся сборных возьмёт титул?

— Думаю, Франция, у которой самый сильный состав. Испания и Аргентина тоже хороши. Но для меня фаворит — Франция, — сказал Угальде в интервью на клубном канале «Спартака».

Испания в 1/4 финала ЧМ-2026 сыграет с Бельгией и может встретиться с командой Франции в полуфинале. Аргентина в четвертьфинале проведёт матч со Швейцарией.