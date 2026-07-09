Насри был задержан по подозрению в отмывании денег и наркоторговле — Le Parisien

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри был задержан по подозрению в отмывании денег и наркоторговле. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Насри провёл около 10 часов под стражей в парижской полиции. Он был допрошен в рамках судебного расследования, возбуждённого по подозрению в преступном сговоре и отмывании денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков в составе организованной группы. Однако вечером бывший футболист был освобождён без предъявления ему обвинений.

Насри объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет в 2021 году. На текущий момент он работает в качестве эксперта на телевидении.

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