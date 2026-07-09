Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Честно говоря, я довольно долго плакал». Борха Иглесиас — о дебюте на ЧМ-2026

«Честно говоря, я довольно долго плакал». Борха Иглесиас — о дебюте на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Испании и «Сельты» Борха Иглесиас поделился эмоциями от своего дебюта на чемпионате мира – 2026. 33-летний футболист впервые вышел на поле в матче 1/8 финала турнира с Португалией (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Честно говоря, я довольно долго плакал. Чувствую, что меня очень любят и поддерживают. После встречи я получил много объятий и тепла от своих товарищей по команде.

Вы готовитесь к тому, чтобы быть в форме, тренироваться и вносить свой вклад в команду в игре. Но прежде всего, я считаю, вы должны быть готовы и к тому, что придётся остаться в запасе. В какой-то момент подумал: «Ну, может быть, я вовсе не выйду на поле». Я старался быть готовым ко всему, что может произойти. Очень рад своему дебюту и, прежде всего, тому, что я здесь», – приводит слова Иглесиаса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала сборная Испании сыграет с Бельгией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Испания — Бельгия на ЧМ-2026, Лига наций и Уимблдон
Топ-события пятницы: Испания — Бельгия на ЧМ-2026, Лига наций и Уимблдон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android