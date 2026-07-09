«Честно говоря, я довольно долго плакал». Борха Иглесиас — о дебюте на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании и «Сельты» Борха Иглесиас поделился эмоциями от своего дебюта на чемпионате мира – 2026. 33-летний футболист впервые вышел на поле в матче 1/8 финала турнира с Португалией (1:0).

«Честно говоря, я довольно долго плакал. Чувствую, что меня очень любят и поддерживают. После встречи я получил много объятий и тепла от своих товарищей по команде.

Вы готовитесь к тому, чтобы быть в форме, тренироваться и вносить свой вклад в команду в игре. Но прежде всего, я считаю, вы должны быть готовы и к тому, что придётся остаться в запасе. В какой-то момент подумал: «Ну, может быть, я вовсе не выйду на поле». Я старался быть готовым ко всему, что может произойти. Очень рад своему дебюту и, прежде всего, тому, что я здесь», – приводит слова Иглесиаса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала сборная Испании сыграет с Бельгией.