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Polymarket обновил прогноз на лучшего игрока ЧМ-2026, Месси — второй, Холанд — четвёртый

Polymarket обновил прогноз на лучшего игрока ЧМ-2026, Месси — второй, Холанд — четвёртый
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Сайт Polymarket представил обновлённый рейтинг претендентов на приз лучшему игроку чемпионата мира — 2026. Согласно данным платформы, специализирующейся на оценке вероятностей свершения тех или иных событий, фаворитом в борьбе за главный индивидуальный приз турнира является француз Килиан Мбаппе.

Второе место занимает форвард сборной Аргентины Лионель Месси. На третьей строчке располагается нападающий Гарри Кейн из сборной Англии. Норвежец Эрлинг Холанд — четвёртый.

Фото: Polymarket

Шансы на признание лучшим игроком ЧМ-2026 по версии Polymarket:

1. Килиан Мбаппе (Франция) — 34%.
2. Лионель Месси (Аргентина) — 31%.
3. Гарри Кейн (Англия) — 9%.
4. Эрлинг Холанд (Норвегия) — 8%.
5. Джуд Беллингем (Англия) — 7%.
6. Майкл Олисе (Франция) — 5%.
7. Ламин Ямаль (Испания) — 3%.
8. Усман Дембеле (Франция) — 2%.
9. Родри (Испания) — 2%.

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